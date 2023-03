Assembleia angolana debate envio de tropas para a República Democrática do Congo

Guerra

O cessar-fogo na Rpeública Democrática do Congo, mediada por Angola, não tem tido efeitos, com os rebeldes do M23 a continuarem os ataques.

A Assembleia Nacional de Angola debate na sexta-feira, 17 de Março, o pedido do Presidente da República para o envio de tropas para a República Democrática do Congo de modo a assegurar as zonas de acantonamento do M23, não se sabendo até agora de quantos elementos será composto o contigente.

O anúncio de debate sobre o envio de tropas para o Leste da República Democrática do Congo, no âmbito da missão de paz de Angola naquela região, foi feito hoje nas redes sociais por Carolina Cerqueira, presidente da Assembleia Nacional. A decisão do envio de tropas foi anunciado pelo Governo no sábado, mas esta missão tem de ser aprovada ainda pelos deputados angolanos.

No Domingo, uma delegação do Conselho de Segurança da ONU apelou às negociações entre o M23 e o Governo da República Democrática do Congo de forma a encontrar uma solução para a paz na fronteira Leste deste país. Esta delegação chegou ao país no início da semana passada e reuniu-se com o Presidente Félix Tshisekedi, tendo depois ido ate ao Leste do país.

Segundo a AFP, o embaixador de França na ONU, Nicolas de Rivière, que integrou esta missão, disse que os rebeldes têm de se retirar e que "está comprovado que o Ruanda tem apoiado este movimento", com elementos ruandeses a fazerem incursões na província do Nord-Kivu.

Apesar de ter sido acordado um novo cessar-fogo na terça-feira passada, mediado por Angola, com o grupo M23, os rebeldes quebraram-no e estão a agora ameaçar o bloqueio de todas as estradas de acesso a Goma, uma das maiores cidades da República Democrática do Congo junto à fronteira com o Ruanda e que tem mais de um milhão de habitantes. Até agora, os combates nesta região já levaram mais de 800 mil pessoas a procurarem abrigo noutras cidades congolesas ou mesmo no Ruanda, segundo estima a ONU.

