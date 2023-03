Guerra

"A paz não se pode impor com a guerra" na República Democrática do Congo

Áudio 09:09

Os rebeldes do M23 têm feito avaços e recuos no Leste da República Democrática do congo, não tendo cumprido até agora as condições de cessar fogo negociadas por Angola. AP - Moses Sawasawa

Texto por: Catarina Falcão 3 min

Angola anunciou no fim de semana o envio de tropas para a fronteira Leste da Republica Democrática do Congo, onde o conflito com o grupo rebelde M23 tem subido de tom, tendo feito dezenas de mortos e quase um milhão de deslocados na região. Este envio, segundo o Brigadeiro Manuel Correia de Barros, reservista do Exército angolano, é "exclusivamente" para fazer a paz no território.