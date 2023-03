Angola: JURA elege novo secretário-geral

Angola

Arrancou esta manhã o V Congresso Ordinário da Jura, o braço juvenil da Unita. Nelito Ekukui e João Lukombo disputam a liderança da Juventude Unida Revolucionária de Angola.

Sob o lema "Inovar e Mobilizar para Vencer", durante dois dias os jovens do maior partido da oposição em Angola debatem o estado geral da organização e esgrimem argumentos tendo em vista a eleição do no líder da juventude.

Em entrevista à RFI, Elvércia Chitunda, responsável de comunicação e marketing do congresso, sublinhou que a periodicidade do congresso da JURA pode vir a ser alterada e passar a ser a cada cinco anos, à semelhança do que aconteceu com o partido.

Temos dois candidatos a concorrer para o cargo de secretário-geral da Jura: Nelito Ekukui, antigo provincial da Unita em Luanda, e João Lukombo, assessor do grupo parlamentar da UNITA.

Participam no congresso 587 delegados “vindos dos círculos provinciais e do exterior do país"

Questionada sobre o afastamento de quatro das seis pré-candidaturas à liderança da JURA, Elvércia Chitunda sublinha que as pré-candidaturas foram retiradas por não cumpriram os pré-requisitos: “Para concorrer ao cadeirão máximo da JURA, ao posto de secretário-geral, existem requisitos. Dos seis que apresentaram a intenção de candidatar-se, apenas dois reuniam os 100% dos requisitos.”

A responsável de comunicação e marketing do V Congresso Ordinário da Jura ressalvou, ainda, que as perspectivas para este encontro são elevadas, na medida em que os jovens da UNITA querem um líder “que esteja ao nível" do carisma de Adalberto da Costa Júnior.

