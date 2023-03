Parlamento angolano aprovou por unanimidade envio de tropas para RDC

Conflito

O Parlamento de Angola aprovou hoje no hemiciclo o envio de tropas de Luanda para a República Democrática do Congo.

O Parlamento aprovou hoje por unanimidade o envio de um contingente de 500 soldados para a Republica Democratica do Congo, depois de o cessar-fogo entre as tropas governamentais e os rebeldes ter falhado.

O pedido de autorização do Presidente da República sobre o envio do contingente militar foi aprovado com 178 votos a favor e sem nenhuma abstenção ou votos contra. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, disse que a missão tem o período previsto de um ano, renováveis se se justificar, e tem como objetivo assegurar as zonas de acantonamento dos efectivos do M23.

Francisco Furtado destacou que a projecção desta força e os respectivos meios aéreos vão ter um orçamento estimado em 11,2 mil milhões de kwanzas, cerca de 20,7 milhões de euros.

Já a presidente do Parlamento angolano recomendou ao contingente militar angolano destacado para uma missão de paz na República Democrática do Congo (RDC) “que se destaquem com disciplina e elevado sentido de missão”.

“Em nome da Assembleia Nacional desejamos sucessos ao contingente militar da componente de operação de paz, na região leste da República Democrática do Congo”, disse Carolina Cerqueira ao encerrar a plenária extraordinária que aprovou o Projeto de Resolução que autorizou ao Presidente angolano, João Lourenço, o envio das forças.

Carolina Cerqueira recomendou aos militares angolanos “que se destaquem com disciplina e elevado sentido de missão na defesa dos direitos fundamentais e segurança das populações civis, em particular na proteção e defesa dos direitos das crianças, das meninas e das mulheres”.

