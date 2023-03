Conflito

Observadores angolanos dizem que envio de tropas para a RDC é "medida acertada"

Angola vai reforçar a segurança na região da fronteira Leste da República Democrática do Congo e assegurar a deposição das armas por parte do M23. AP - Al-hadji Kudra Maliro

Texto por: Francisco Paulo 2 min

Analistas angolanos dizem ser uma medida acertada o envio de 500 militares para uma de missão de paz à República Democrática do Congo (RDC), solicitada pelo chefe de Estado angolano. O contingente tem 10 dias para iniciar com o processo de segurança e acantonamento das forças do M23, segundo o ministro do Estado e Chefe da Casa Militar da Presidência de Angola, Francisco Furtado.