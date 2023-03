Futebol: Petro de Luanda eliminado da Liga dos Campeões africanos

Futebol

O Petro de Luanda perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno dos argelinos da JS Kabylie, num jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões africanos de futebol, e foi eliminado da competição.

Tratou-se do quinto jogo e da terceira derrota para o clube angolano do Petro de Luanda nesta edição 2022/2023 da Liga dos Campeões africanos de futebol.

Na quinta jornada os angolanos deslocaram-se ao terreno dos argelinos da JS Kabylie e perderam por 1-0.

O jogo ficou apenas definido na segunda parte com o único golo a ser apontado pelo avançado argelino Mouaki Dadi aos 90 minutos.

Com esta derrota, a equipa angolana ocupa o terceiro lugar no Grupo A com quatro pontos, atrás dos argelinos da JS Kabylie e dos marroquinos do Wydad com dez pontos, estes últimos venceram a prova na época passada. De notar que os congoleses da AS Vita Club ocupam o último lugar com quatro pontos.

Nesta quinta jornada a equipa da RDC empatou em casa sem golos frente aos marroquinos do WAC.

Quando falta apenas uma jornada para o fim da fase de grupos, o Petro de Luanda está fora da Liga dos Campeões africanos. Na temporada passada os angolanos chegaram às meias-finais da prova.

Na próxima jornada, a 30 de Março, os angolanos do Petro de Luanda recebem os congoleses da AS Vita Club, enquanto os argelinos da JS Kabylie se deslocam ao terreno dos marroquinos do Wydad.

De referir ainda que sete equipas estão apuradas para os quartos-de-final: os marroquinos do WAC e do Raja Casablanca, os argelinos do CR Belouizdad e da JS Kabylie, os tunisinos da Espérance de Tunis, os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, e os tanzanianos do Simba.

Troféu da Liga dos Campeões Africanos de futebol. © AFP - MOHAMED EL-SHAHED

