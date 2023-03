Jonathan Buatu: «Angola quer alcançar apuramento para o CAN na Costa do Marfim»

Futebol

A fase de qualificação para o CAN de futebol, o Campeonato Africano das Nações que vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim, prossegue com duas jornadas durante esta semana. Os cinco países lusófonos vão entrar em campo com hipóteses de alcançar o apuramento para a prova continental.

Publicidade Continuar a ler

No Grupo A, a Guiné-Bissau defronta duas vezes a Nigéria, num agrupamento liderado pelos nigerianos com 6 pontos à frente dos guineenses com quatro após as duas primeiras jornadas. Ainda neste grupo, São Tomé e Príncipe, que não tem nenhum ponto, vai medir forças com a Serra Leoa.

No Grupo B, Cabo Verde, que ocupa o segundo lugar com 3 pontos, vai jogar duas vezes frente a Essuatíni, que tem apenas um ponto, num agrupamento liderado pelo Burkina Faso com seis pontos.

No Grupo L, Moçambique, segundo com quatro pontos, terá uma tarefa complicada com dois embates frente ao Senegal, líder do agrupamento com seis pontos e campeão africano em título, desde o triunfo em 2022 na prova que decorreu nos Camarões.

Por fim, no Grupo E, Angola, que partilha o primeiro lugar com o Gana com quatro pontos, vai defrontar os ganeses em dois confrontos: a 23 de Março em território ganês, e a 27 de Março em Luanda.

Em entrevista exclusiva à RFI, Jonathan Buatu, internacional angolano que actua no Valenciennes em França, abordou a sua experiência com os Palancas Negras, ele que disputou o CAN em 2019 no Egipto.

Mas antes disso, o defesa de 29 anos, admitiu que é imperativo a selecção angolana angariar pontos frente ao Gana.

Jonathan Buatu, defesa angolano do Valenciennes 22-03-2023

Recorde-se que os dois primeiros dos 12 grupos de qualificação se apuram para o Campeonato Africano das Nações que vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim.

Jonathan Buatu (esquerda), defesa angolano, e Zé Luís (direita), avançado cabo-verdiana, lutam pela bola. Imagem de Arquivo. © AFP - JOSE COELHO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro