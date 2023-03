Angola

Angola: Autoridades recuperam 250 mil euros nos escombros de prédio em Luanda

Edifício de seis andares desabou na madrugada de sábado no centro de Luanda. AFP - ALAIN JOCARD

Texto por: Avelino Miguel | RFI 1 min

Em Angola, as autoridades recuperaram quase 135 milhões de kwanzas, cerca de 250 mil euros, nos escombros do edifício que desabou na madrugada de sábado no centro de Luanda. De acordo com as entidades angolanas, a queda do imóvel não provocou vítimas.