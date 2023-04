Corrupção/Angola

Angola: PGR diz que há menos casos de corrupção no país

Texto por: Francisco Paulo 2 min

Luanda – A Procuradoria-Geral da República admite que Angola regista uma redução de casos de corrupção e desvio de fundos públicos, resultado do processo de consciencialização da gestão da “coisa pública”. As afirmações são do procurador-geral adjunto da República, João Coelho, que destaca a importância do combate ao fenómeno da corrupção na melhoria do novo ambiente de negócios.