Angola

Angola: Líderes do sindicato de professores recebe ameaças de morte

Áudio 02:36

Angola: Líderes do sindicato de professores recebe ameaças de morte. (fotografia ilustração) © Francisco Paulo

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

Os líderes do Sindicato dos Professores do Ensino Superior (SINPES) e os seus familiares têm sido alvo de ameaças de morte. Esta segunda-feira, 10 de Abril, a casa do secretário-geral do SINPES, Eduardo Peres Alberto, foi vandalizada por desconhecidos.