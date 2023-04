#Angola

Jovens fintam desemprego com trabalhos precários em Angola

Áudio 02:26

Moto-taxistas em Luanda. © Francisco Paulo/RFI

Texto por: Francisco Paulo 2 min

Esta sexta-feira, 14 de Abril, é o Dia Nacional da Juventude de Angola. Os jovens fintam o desemprego com trabalhos precários e pedem políticas públicas que pensem neles e, por conseguinte, no futuro do país.