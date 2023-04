Angola: Mau tempo faz cinco mortos em Luanda

Angola

As fortes chuvas que atingiram a capital angolana na madrugada de terça-feira fizeram cinco mortos, três crianças e dois adultos.

A informação foi avançada pela Comissão provincial e Bombeiros que disse ainda que as fortes chuvas provocaram inundações em mais de duas mil casas, deixando pelo menos 1.500 famílias desabrigadas no município de Belas, Cacuaco, Cazenga e Viana.

Segundo a Agência de Notícias Lusa, as autoridades estão a fazer um levantamento dos estragos provocados pelas chuvas. O mau tempo deixou instituições públicas e privadas inundadas, impossibilitando ainda o acesso a várias artérias da capital.

A cidade de Luanda, que tem graves problemas de saneamento básico e de valas de drenagem das águas, é recorretemente afectada pelas intempéries. No início do ano, as chuvas torrenciais provocaram a morte a cinco pessoas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica angolano a chuva fraca vai continuar a nas próximas horas em alguns dos nove municípios da província de Luanda.

