Angola : Estudantes acusam polícia de ter impedido marcha de protesto

Angola

Em Angola, o dirigente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, disse que a polícia impediu a marcha de protesto contra a greve no Ensino Superior e deteve cinco manifestantes em Luanda.

O Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) convocou para este sábado, nas províncias de Luanda e do Huambo, novas manifestações. Porém, de acordo com o dirigente do movimento, Francisco Teixeira, ouvido pela agência Lusa, a polícia angolana voltou a impedir a marcha, tendo ordenado aos manifestantes concentrados no Largo das Heroínas em Luanda, para se retirarem. Perante a insistência de alguns que pretendiam permanecer, a polícia acabou por prender cinco jovens, incluindo o secretário provincial da organização, Jonas Damião.

Segundo Francisco Teixeira, os organizadores já tinham recebido ameaças anónimas através das redes sociais com vista à desmobilização das duas manifestações convocadas para hoje.

As forças de segurança patrulham as zonas onde devem passar os manifestantes que decidiram ir para a rua ,apesar de não terem sido autorizadas as manifestações de Luanda e Huambo.

Entretanto, os professores do ensino superior devem decidir, este sábado, em assembleias regionais, os próximos passos da greve. O Governo e o Sindicato dos Professores do Ensino Superior até ao momento não chegaram a acordo sobre os principais pontos do caderno reivindicativo, como o aumento salarial e seguro de saúde, entre outros.

Há uma semana, outro protesto foi reprimido pela polícia e houve líderes estudantis detidos para interrogatório. No mesmo dia, as forças de segurança protegeram a marcha em defesa da paz, organizada pela juventude do partido no poder, a JMPLA.

