Angola: PGR reempossado descarta interferência do poder político

Hélder Pitta Gróz, assumiou novo mandato em Luanda a 26 de Abril de 2023 enquanto PGR angolano. LUSA - AMPE ROGÉRIO

Luanda – O procurador-geral, de Angola, Hélder Pitta Gróz, foi empossado nesta quarta-feira em Luanda para novo mandato de cinco anos. A UNITA, na oposição, critica o seu suposto mau desempenho no mandato anterior e aponta, mesmo, o facto de ele estar já jubilado para alegar que, com a sua idade, 67 anos, ele não se deveria manter no lugar. Pitta Gróz, ao assumir funções, descartou qualquer interferência do poder político nas suas competências de procurador geral da república.