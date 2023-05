João Gomes Cravinho em Luanda para preparar visita em breve de PM português

Angola / Portugal

O Chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, está a realizar esta semana uma digressão pelo continente africano. No âmbito desta deslocação que deve conduzi-lo até ao Ruanda e à Etiópia, o Ministro português dos Negócios Estrangeiros efectuou ontem uma primeira etapa em Angola durante a qual se avistou com o seu homólogo angolano, Tete António, e abordou com ele os preparativos da visita que o chefe do governo português deveria realizar brevemente a Angola.

Publicidade Continuar a ler

Durante a sua visita a Luanda no âmbito da qual participou ontem na III sessão plenária da Comissão Mista Intergovernamental, João Gomes Cravinho, analisou com o seu homólogo as áreas em que se pode aprofundar a cooperação. Ao destacar as relações "fraternas" entre os dois países, João Gomes Cravinho deu conta da importância que vai ser dada à área económica durante a visita que António Costa deve realizar brevemente a Angola.

De acordo com João Gomes Cravinho, no dia 17 de Maio, o ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, Manuel Nunes Júnior, vai promover uma conferência em Portugal “para explicar o que é a realidade económica do momento em Angola e as oportunidades que existem”, o que, na sua perspectiva, pode ser “muito motivador para as empresas portuguesas que queiram vir para Angola”.

Por outro lado, o chefe da diplomacia portuguesa mostrou-se satisfeito pelo interesse de empresas de outros países por Angola."Isso significa que as coisas estão a avançar bem. E como país fraterno, queremos o bem de Angola e vemos com naturalidade e satisfação o empenho de outros países”, declarou o governante luso.

Chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, em declarações recolhidas pela agência Lusa

No final da reunião com o seu homólogo luso, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, também se mostrou satisfeito pelo interesse constante das empresas portuguesas em estar presentes em Angola e confirmou que a visita do chefe do governo português ao seu país, vai marcar também o aprofundar das relações de cooperação entre Angola e Portugal.

"Não só falamos das relações bilaterais, também falamos de relações internacionais e regionais. Identificamos também aquelas áreas onde pensamos que precisamos de dar mais um passo em termos de instrumentos jurídicos. Daí a existência de instrumentos jurídicos que nós identificamos, muitos dos quais serão assinados aquando da visita do Primeiro-ministro (português) a Luanda a convite do Presidente da República de Angola, João Lourenço", disse o governante.

Chefe da diplomacia angolana, Tete António, em declarações recolhidas pela agência Lusa

Refira-se que de acordo com dados do BNA, Banco Nacional de Angola, Portugal tem sido, a seguir à China, um dos principais parceiros económicos do país. Segundo esta entidade, Portugal foi o segundo parceiro comercial de Angola, em termos de importações, com uma quota de 11,6%, e o terceiro em termos de investimento directo estrangeiro não petrolífero no segundo trimestre de 2022.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro