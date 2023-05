UNITA quer ser alternância em 2027

Angola

Adriano Sapiñala, antigo responsável da UNITA na província de Benguela, foi empossado este sábado, 13 de maio, como o novo secretário provincial do partido do Galo Negro em Luanda.

O antigo responsável da UNITA na província de Benguela, Adriano Sapiñala, foi empossado este sábado, 13 de maio, como o novo secretário provincial do partido do Galo Negro em Luanda. Adalberto Costa Júnior instou a UNITA a trabalhar mais para que o partido possa ser alternância em 2027.

Adriano Sapiñala, 45 anos de idade, membro da Comissão Política da União Nacional para Independência Total de Angola e deputado à Assembleia Nacional, é novo secretário provincial do partido em Luanda, substituindo no cargo Nelito Ekwikwi.

O Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, encorajou o responsável a trabalhar com pensamento na alternância, desejando sucesso à nova equipa

“A todos vos uma grande expectativa do partido e de Angola. A UNITA e à Frente Patriótica Unida, o nosso objectivo é a manutenção da criação, cada vez maior, desta ampla frente para alternância. Aqui reside, essencialmente, a esperança de todos os angolanos, porque nós, nestes movimentos que temos feitos, temos procurado proximidade. Caros companheiros, reafirmo a todos vois votos de bom trabalho”, disse Adalberto Costa Júnior.

Adriano Sapiñala, que substituiu Manuel da Costa “Nelito Ekwikwi, diz acatar orientação deixada pelo líder e promete “cilindrar” Luanda para que a UNITA vença às eleições de 2027.

O jovem político diz querer conservar a hegemonia do partido, na maior praça política do país, olhando para mobilização como uma meta para corresponder às expectativas do partido.

“Hoje a força principal em Luanda é a UNITA. ficou provada nas eleições do ano passado. A UNITA está mais confortável em relação a sua actuação, se tivermos em conta os resultados. Os outros partidos é que têm de vir atrás da UNITA. A UNITA está pronta. Já deu provas disso e nós vamos continuar a trabalhar, para que a UNITA ganhe. Uma vitória que venha trazer o culminar daquele que é objectivo principal da UNITA”, referiu Adriano Sapiñala

Este sábado, a UNITA deu ainda posse aos novos dirigentes nacionais e secretários adjuntos provinciais.

