Angola acolhe 15ª reunião dos Ministros do Trabalho da CPLP

Angola

Os ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-CPLP- estão reunidos na cidade de Catumbela, na província de Benguela. A 15ª reunião dos ministros da CPLP decorre sob o lema: “Por uma Justiça Social e Trabalho Digno para Todos”.

Publicidade Continuar a ler

Nos próximos dois dias, os ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa -CPLP- estão reunidos na cidade de Catumbela, na província de Benguela, em Angola.

Na sessão de abertura, a ministra angolana da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, defendeu a urgência em adoptar estratégias capazes de responder aos anseios da comunidade lusófona nas questões laborais.

De acordo com a nota informativa da CPLP, as delegações vão debater o Plano de Acção 2021-2025 para o Combate ao Trabalho Infantil, sobre a participação dos Estados-Membros na 111.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, sobre o novo Plano de Inspeção do Trabalho nos Estados- Membros da CPLP para 2023-2030.

Os dirigentes políticos vão analisar a situação da Convenção Multilateral da Segurança Social da CPLP, o Plano de Ação de Tibar e o Grupo de Trabalho sobre a criação de um Conselho Económico e Social da CPLP.

Os Pontos Focais para o Combate ao Trabalho Infantil da CPLP reuniram-se hoje, 16 de maio de 2023, em Benguela, Angola, enquanto reunião técnica preparatória da XV Reunião dos Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da CPLP, prevista para 18 de maio. pic.twitter.com/oaedOMy5rA — CPLP (@_CPLP) May 16, 2023

A 15ª reunião dos Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da CPLP vai ser precedida pelas Reunião de Pontos Focais para o Combate ao Trabalho Infantil e Reunião de Pontos Focais para a Inspeção do Trabalho, no dia 16 de Maio, e pela Reunião de Pontos Focais do Trabalho e Assuntos Sociais, a 17 de Maio de 2023.

A abertura do escritório da OIT em Angola consta, igualmente, da agenda de trabalhos.

A 15ª reunião dos ministros da CPLP decorre sob o lema: “Por uma Justiça Social e Trabalho Digno para Todos”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro