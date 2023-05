Zungueiras protestam em Luanda contra proibição de vendas nas ruas

Angola

As vendedoras ambulantes de três importantes mercados de Luanda efectuaram hoje uma marcha de protesto contra as medidas do Governo Provincial que proibiu a venda de produtos nas ruas.

Dezenas de mulheres, conhecidas na cidade de Luanda como zungueiras, marcharam hoje em direcção à sede do Governo Provincial para repudiar a repressão policial e exigir espaços de venda para garantir o sustento das suas famílias. A marcha acabou por ser dispersada quando se aproximava já do Palácio da Justiça, na Cidade Alta, centro do poder político do país e onde se encontra também o Palácio Presidencial.

O Governo Provincial, dirigido por Manuel Homem, afirmou como resposta a este movimento feminino que não pretende pôr fim à venda ambulante na cidade, mas sim organizar a atividade comercial, mostrando-se surpreso com a acção de protesto das “zungueiras”. Até agora, o a interdição de vendas nas tuas nunca foi resolvido pelos últimos governadores da Província de Luanda.

Segundo o Governo Provincial de Luanda, a intenção é sem organizar a actividade comercial ao nível da província, sobretudo junto a zonas residenciais, e apela à compreensão e colaboração de comerciantes e público em geral para que sigam as orientações da fiscalização presente no local.

Os conflitos entre os vendedores ambulantes, na sua maioria mulheres, e as forças de segurança são frequentes nas cidades angolanas com violência contra as mulheres que vendem nas ruas.

O alto índice de desemprego e a degradação das condições económicas das famílias obrigam a maioria dos angolanos a actividade de comércio informal de produtos para a sua sobrevivência.

