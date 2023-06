João Lourenço não vê Isabel dos Santos como "uma rival política"

Angola

Numa entrevista a meios de comunicação portugueses, João Lourenço, Presidente angolano, disse que toda a gente sabe onde está a empresária Isabel dos Santos e que ela é apenas mais uma angolana a braços com a justiça, não a reconhecendo como rival política.

Dias antes da visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola, que começa na segunda-feira, o Presidente João Lourenço disse que o paradeiro da empresária Isabel dos Santos, filha do seu predecessor, não é desconhecido nem das autoridades angolanas nem da Interpol.

"Costuma dizer-se que o Mundo é pequeno e hoje é quase impossível as pessoas esconderem-se sem se saber onde estão. O não saber é que não seria normal. Nós sabemos e a Interpol, por maioria de razão, tem de saber. Com certeza que há trâmites a seguir, que eles estão a respeitar. Vamos aguardar pacientemente pelo desfecho", afirmou o Presidente.

O procurador-geral da República angolano, Pitta Grós, confirmou que foi emitido no início de Novembro de 2022 um mandado de captura internacional contra Isabel dos Santos e que as autoridades angolanas estavam a trabalhar com a Interpol na localização de Isabel dos Santos.

Quanto a ser uma opositora política ou mesmo rival, João Lourenço defende que a não a vê como tal e que Isabel dos Santos é só "mais uma angolana" com problemas com a Justiça.

"Eu não gosto de falar do caso concreto d euma pessoa, há muitos cidadãos angolanos que estão a contas com a justiça. O caso dela é só mais um [...] Eu não a vejo como minha rival política, portanto rivalidade política... Persegue-se um opositor e os opositores do MPLA são conhecidos", declarou.

Visita no melhor momento das relações bilaterais

Nas vésperas da visita de António Costa, o Presidente angolano classifica a relação entre os dois países como nunca tendo estado tão bem.

"Desta visita, espero o reforço das relações de amizade e cooperação económica dos dois países, de Angola e de Portugal. As relações estão boas, nunca estiveram tão bem como agora, precisamos é aumentar o investimento português em Angola e o investimento angolano em Portugal, há muito espaço para crescer", indicou João Lourenço.

Quanto aos sectores onde Angola quer que haja mais investimento, a aposta é segmento agropecuário que o país quer desenvolver nos próximos anos.

