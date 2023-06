Líderes da região dos Grandes Lagos em Angola para debater RDC e Sudão

Diplomacia

Luanda acolhe hoje uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e Governo da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos para analisar questões de paz e segurança na região.

Publicidade Continuar a ler

A cimeira organizada por iniciativa de Angola, cujo Presidente, João Lourenço, preside à Conferência Internacional dos Grandes Lagos, vai abordar essencialmente a situação político-militar no leste do Congo Democrático, Sudão e República Centro Africana entre outras questões de segurança regional. O encontro de Luanda conta com a presença de representantes das Nações Unidas, Comunidade Econômica dos Estados da África Central e Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

O envio da força de manutenção de paz no leste do Congo Democrático, o desarmamento dos rebeldes do M-23 e o desanuviamento da tensão diplomática entre a RDC e o Ruanda vão merecer igualmente abordagem durante a cimeira, de acordo com uma fonte diplomática angolana. Ontem foi realizada a reunião de concertação do Comité Interministerial da Região dos Grandes Lagos que discutiu a instabilidade político-militar, sobretudo no Leste da República Democrática do Congo e no Sudão.

Na abertura da cimeira que termina ainda hoje, o Presidente angolano, João Lourenço, destacou os avanços conseguidos na pacificação do Leste do Congo e apelou à celeridade do desarmamento dos rebeldes do M-23.

Soube-se entretanto que pele menos sete países prolongaram a continuidade das suas forças na República Democrática do Congo de forma a reduzir as tensões no país. Segundo os países que compõem esta força regional como o Quénia, Uganda ou Burundi, a missão "ainda não foi cumprida".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro