Angola: primeiro-ministro português em Luanda para fortalecer cooperação

Luanda – O Primeiro-Ministro português, António Costa, escalou hoje Luanda, para uma visita de dois dias, dominada pela vertente económica. Será assinado um novo acordo estratégico de cooperação que deverá se estender até 2027.

O encontro privado com o Presidente João Lourenço e a consolidação das discussões para assinatura de um novo acordo estratégico de cooperação 2023-2027, entre Angola e Portugal, vão dominar a visita de António Costa. Para sustentar o acordo de cooperação, Portugal anunciou o alargamento da linha de crédito para Angola, que passa dos actuais 1,5 mil milhões de euros para 2 mil milhões, que pode ser aproveitada pelas empresas dos dois países.

Angola já formalizou o pagamento da dívida com as empresas portuguesas, abrindo novas oportunidades de negócios. A dívida certificada de Angola com Portugal ronda neste momento, a cifra de 500 milhões de euros.

De acordo com fontes diplomáticas em Luanda, João Lourenço e António Costa, abordarão entre outros assuntos de interesse comum, o desempenho da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa), os conflitos em África e temas da actualidade política internacional.

Ouça aqui a correspondência de Avelino Miguel, correspondente em Angola.

Correspondência de Angola, 05/06/2023

