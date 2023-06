Combustíveis/Angola

Angola: pelo menos cinco mortos em protestos contra aumento dos combustíveis

Huambo – Em Angola, os taxistas e mototaxistas levaram a cabo uma manifestação na província do Huambo, esta segunda-feira. Em causa, a subida do preço dos combustíveis e a falta, até ao momento, dos cartões prometidos pelo Estado de subvenção do combustível para esta classe.

Corrida aos combustíveis em Luanda a 1 de Junho de 2023. LUSA - AMPE ROGÉRIO

Texto por: RFI