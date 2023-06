Futebol

Futebol: Petro de Luanda juntou Taça de Angola ao campeonato

O Petro de Luanda venceu a Taça de Angola no passado fim de semana, derrotando por 3-0 a Académica do Lobito na final que decorreu no Estádio Nacional da Tundavala em Lubango.

O Petro de Luanda sagrou-se Campeão de Angola. Imagem de Arquivo. © Cortesia Tiago Azulão

Texto por: Marco Martins