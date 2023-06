Presidente egípcio em visita oficial a Angola desde terça-feira

Angola/Egipto

Luanda – O Presidente Abdel Fattah El-Sisi diz que o Egipto está pronto para trocar experiências e solidificar cooperação bilateral com Angola. O Chefe de Estado egipcio desloca-se também a Moçambique e à Zâmbia, no âmbito de um périplo regional.

Presidente de Angola, João Lourenço (D) e Presidente do Egipto, Abdel Fattah al-Sisi (E) em Luanda, a 7 de Junho de 2023 no inicio da sua reunião. (Foto de Julio Pacheco Ntela / AFP)

O Presidente egípcio garantiu hoje em Luanda que o seu país está pronto para o incremento das relações bilaterais e de cooperação com Angola em vários domínios, com destaque para a facilitação dos investimentos reciprocos.

Abdel Fatah El-Sisi mostrou-se feliz por ser o primeiro Presidente egípcio a visitar Angola, enfatizando o faacto da visita ter começado a ser preparada bem antes do deflagrar da pandemia de covid-19.

“E mesmo na altura já tínhamos falado para trocar experiências e cooperação em vários domínios económico, comercial e cultural e também no domínio da segurança e da construção de cidades”, afirmou o Presidente egípcio em declarações feitas junto do seu homólogo angolano, o Presidente João Lourenço.

Nesta sua visita a Angola, acompanhado por uma delegação ministerial, Abdel Fattah El-Sisi diz que ambos os paises continuam a trabalhar no reforço da cooperação em vários domínios e que recebeu com agrado o convite para regressar a Angola em 2025, nas comemorações dos 50 anos de independência do país lusófono.

O actual cenário de segurança a nível regional e mundial também centrou as conversas entre João Lourenço e El-Sisi, como assinalou o chefe de Estado egípcio, defendendo a necessidade iniciar negociações para o cessar-fogo no Sudão por via do diálogo.

“Só nas últimas duas semanas esses conflitos no Sudão já provocaram mais de dois mil deslocados nas fronteiras egípcias”, salientou.

“Já fomos afectados também pelo conflito da Líbia durante os últimos 10 anos, então a experiência nos transmite que a instauração da paz e segurança é o caminho mais importante para o fim desse conflito”, defendeu.

Angola e Egipto assinaram, em Luanda, um memorando de entendimento sobre a cooperação em matéria de segurança e ordem pública e, um outro para a assistência técnica sobre águas subterrâneas, no âmbito da visita do Presidente egípcio.

O Presidente da República Árabe do Egipto assistiu, juntamente com o seu homólogo angolano, à assinatura dos dois instrumentos jurídicos, enquadrados no reforço da cooperação entre Luanda e Cairo.

Relações Angola-Egipto

Angola e o Egipto formalizaram relações político-diplomáticas a 26 de Março de 1987 por via da assinatura, em Luanda, do Acordo Geral de Cooperação Económica, Científica e Técnica.

De acordo com informações obtidas pela ANGOP, existe grande interesse dos dois países em incrementar a cooperação em domínios como Economia, Comércio e Indústria, Educação, Ensino Superior e Formação Técnico-profissional, Energia e Águas, Banca e Finanças, Agricultura e Pescas.

Angola e Egipto estão engajados, também, na preparação da primeira sessão da Comissão Bilateral, que deverá avaliar a cooperação e estabelecer o processo de implementação dos instrumentos jurídicos em vigor.

A reunião da Comissão Bilateral permitirá identificar novas áreas de cooperação, tendo em conta as potencialidades de Angola e do Egipto.

A proposito da visita do Presidente egipcio a Angola, a RFI entrevistou o vice-reitor da universidade Jean Piaget, que nos fez um panorâmica geral, na sua óptica, sobre o relacionamento entre o Egipto e Angola.

