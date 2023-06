Angola, Zâmbia e Moçambique na rota do presidente egípcio

Angola/Egipto

Zâmbia – O chefe de Estado egípcio está na Zâmbia onde participa na cimeira da COMESA em Lusaka, devendo passar o testemunho ao seu homólogo zambiano, Hakainde Hichilema, na presidência do Mercado comum da África oriental e austral. Abdel Fattah el Sisi chegou à Zâmbia, proveniente de Angola, e vai, em seguida, deslocar-se a Moçambique.

É a primeira vez que o presidente egípcio se desloca à Zâmbia tendo desejado boa sorte ao seu homólogo zambiano na condução dos destinos da COMESA.

Antes da Zâmbia o presidente egípcio esteve em Angola.

João Lourenço recebeu nesta quarta-feira em Angola a visita do Presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, e os dois líderes africanos falaram sobre a situação de segurança e paz no continente, mostrando-se preocupados com a situação no Sudão e entre os países que partilham o rio Nilo, aqui num registo da agência Lusa.

"Passámos também em revista o estado da situação de paz e segurança no nosso continente: conflito no Corno de África, situação em Moçambique, na República democrática do Congo, na região do Sahel, todos aqueles países que estão afectados pela instabilidade criada na Líbia, e o mais recente conflito que surgiu, por sinal, no país que é vizinho do Egipto; estou-me a referir ao Sudão."

João Lourenço, presidente angolano, registo da agência Lusa, 8/6/2023

Em Angola el Sisi tinha testemunhado serem rubricados acordos em matéria de segurança e ordem pública, bem como assistência técnica sobre águas subterrâneas.

O chefe de Estado angolano convidou o seu homólogo egípcio para participar nos 50 anos da independência de Angola, convite que el Sisi terá aceitado;

O presidente egípcio convidou, também, o seu anfitrião angolano a visitar o Egipto, assim que possível.

