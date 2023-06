Combustíveis/Angola

Governo angolano quer estabilizar preço dos combustíveis

Em Angola, o aumento do preço dos combustíveis e o fim da subvenção do Estado para as importações dos derivados do petróleo continuam a dominar a actualidade. O Presidente João Lourenço já remodelou o executivo.

Corrida aos combustíveis em Luanda a 1 de Junho de 2023. LUSA - AMPE ROGÉRIO

Texto por: Avelino Miguel