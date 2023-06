Angola: crise económica provoca aumento da tensão social

Angola

Luanda – O aumento de preços dos produtos alimentares básicos, aliado a subida do preço da gasolina, a desvalorização da e a crescente inflação, despoletou uma tensão social em Angola, depois nos últimos dias.

A moeda nacional, o Kwanza, desvalorizou no último mês em cerca de 27% e o mercado vive o momento de escassez de divisas que são fundamentais para importação de produtos alimentares e outras mercadorias básicas para o normal funcionamento do sector produtivo dependente do exterior.

Nos últimos dias multiplicar-se as manifestações contra a subida do preço da gasolina e o aumento do custo de vida em todo o país. ontem foram convocadas mais marchas de rua, na Região da Lunda Sul e na Província do Kuando Kubango.

No Kuando Kubango, a marcha foi protagoniza por mais de mil ex-militares da Guarda Presidencial (UGP), que reclamam os seus salários suspensos depois do seu afastamento dos efectivos da Casa Militar do Presidente da República, que consideram injusta.

O atraso no pagamento dos salários da função pública no último mês, por alegada falta de tesouraria, criou uma desconfiança no seio da população angolana em relação o desempenho económico do Executivo do Presidente João Lourenço, que deverá tomar medidas urgentes para inverter a crescente impopularidade do seu regime.

Correspondência de Angola, 25/06/2023

