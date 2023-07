Descoberta de quatro casos de gripe A em Luanda alerta autoridades sanitárias

Saúde

Luanda, a capital angolana, registou quatro casos de gripe A (H1N1) reportou na quinta-feira, em conferência de imprensa, a ministra da Saúde. E isto numa altura em que os casos de gripe sazonal se multiplicam pelo país em plena época fria, no hemisfério austral. Sílvia Lutucuta, a titular da pasta, apela à calma da população, a quem sugeriu o uso de máscaras faciais em locais fechados, assegurando que medidas estão ser tomadas para conter a propagação do vírus.

Publicidade Continuar a ler

As autoridades angolanas estão preocupadas com o aumento de doenças respiratórias contagiosas, provocada pela gripe sazonal, desde Abril, principalmente nesta época fria do ano. Para avaliar a situação, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, falou na noite de quinta-feira à imprensa e revelou também a descoberta de quatro casos de gripe A (H1N1), descartando até agora o registo de novas ocorrências ou de mortes.

A responsável sinalizou que os sintomas da doença se assemelham aos da covid-19, da malária e de outras patologias, cujo período de incubação varia entre três a dez dias.

“O Instituto Nacional em Saúde detectou quatro casos de gripe A -H1N1- muito recentemente, para além dos casos de gripe, provocada pelo vírus influenza B e Rinovírus", declarou.

Os casos de gripe A foram todos diagnosticados na província de Luanda, sendo dois do sexo masculino e dois do sexo feminino.

"Nenhum dos casos faleceu, não tendo sido registado novos casos de contacto. A sintomatologia é muito semelhante à da gripe sazonal, da covid-19, da malária e outros síndromes febris”, reportou a governante.

Segundo a ministra da Saúde, o vírus é altamente contagioso devido às gotículas libertadas durante a fala, a tosse e ainda os espirros, daí que garante medidas de investigação para conter o risco de contágio.

“Esta é uma doença viral altamente contagiosa, com potencial epidémico e que pode ter um impacto negativo nas economias, aumentando absentismo laboral e escolar, podendo, em alguns casos evoluir para formas graves, particularmente em pessoas idosas com comorbilidades e com imunodeficiência. O vírus da gripe A ou H1N1 transmite-se de pessoas para pessoas, através de gotículas libertadas, quando a pessoas fala, quando a pessoa tosse ou espirra. Estamos, contudo, a ampliar a investigação epidemiológica e laboratorial” disse também a ministra, que é também cardiologista.

Sílvia Lutucuta apela à população para não baixar a guarda, ao recomendar o uso das máscaras faciais em locais fechados, como forma de reduzir a propagação do vírus e evitando contacto muito próximo com pessoas com sintomas de gripe.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro