França financia reabilitação de escolas agrícolas em Angola

Numa visita do Presidente Emmanuel Macron a Luanda em Março, a França tinha garantido maior apoio a Angola no sector agrícola e o país anunciou agora um apoio de 35 milhões de euros para a reabilitação de escolas de formação de tecnicos agrícolas.

No ambito da sua cooperaçao com Angola, a França decidiu apoiar a reabilitaçao de escolas de formaçao de técnicos para o sector agrícola, com uma verba de 35 milhoes de euros, numa altura em que Luanda procura apostar no desenvolvimento do sector agricola como forma de fazer face às dificuldades económicas.

Angola retomou no último semestre do ano mais um ciclo de crise económica e financeira que está a impulsionar a desvalorização da moeda nacional, o Kwanza. O Executivo angolano aponta como principal solução do contexto de momento de crise a diversificação da economia, tendo como prioridade a massificação da produção agrícola para reduzir as importações que consomem milhões de dólares por ano.

No quadro da cooperação bilateral, Angola e a França implementam vários projetos, destacando-se a área da agropecuária. Para além de projetos agrícolas, segundo o Ministério Angolano da Agricultura, a França vai agora apoiar a reabilitação no país de escolas de formação de técnicos para o sector.

Esta ajuda foi prometida em Março, quando Emmanuel Macron esteve em Luanda. Na capital angolana, o Presidente participou num Fórum económico que contou com a presença de cerca de 50 empresários franceses e que tinha no topo da agenda o sector agrícola e agro-alimentar.

Perto de cinquenta empresas francesas participaram nesse fórum económico de Luanda, confirmando o interesse que Angola suscita em matérias agrícolas e agro-alimentares. Emmanuel Macron fez uma alocução nesse fórum, enfatizando os apoios franceses em prol da diversificação da economia angolana, nomeadamente no sector agrícola.

No Fórum económico em Luanda foi anunciado um empréstimo da Agência Francesa de Desenvolvimento no valor de 150 milhões de euros para resiliência climática e segurança hídrica em Angola.

O Governo angolano aprovou um programa para massificação e o desenvolvimento da indústria agropecuária para combater a crescente fome no país e a extrema pobreza que atinge mais de 50% da população.

