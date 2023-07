38ª edição da FILDA arrancou nesta terça-feira em Luanda

Angola

Decorre desde hoje e até sábado a 38ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) na Zona Económica Especial (ZEE) da capital angolana. Esta nova edição daquela que é considerada a montra dos negócios em Angola foi inaugurada esta manhã pelo Presidente João Lourenço.

Publicidade Continuar a ler

Sob lema “Economia digital, a nova fronteira mundial”, esta mostra multissectorial promovida pelo Ministério da Economia e Planeamento conta com a presença de 1.300 participantes vindos de todo o país mas também do estrangeiro, nomeadamente Portugal, Itália, Indonésia, Turquia, Alemanha e Japão.

Factos marcantes desta edição da feira internacional são o regresso de empresários do Brasil e a primeira participação dos Estados Unidos através da área dos negócios da sua embaixada em Angola.

A praticamente coincidir com a realização desta feira de negócios, o governo anunciou ontem que pretende implementar uma “linha verde” para facilitar os vistos para investidores estrangeiros e melhorar o ambiente de negócios.

Nesta segunda-feira, o secretário de Estado da Economia, Ivan dos Santos, evocou as novas medidas que o seu país tenciona aplicar para facilitar os negócios, destacando o projecto de “Linha Verde”, que apresentou como sendo “um mecanismo simplificado, mais cómodo e célere para a obtenção do visto” para os investidores no mercado angolano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro