Surto de raiva animal semeia “pânico” por causar óbitos em famílias angolanas

As autoridades sanitárias angolanas admitem que o país está a ser assolado por um surto de raiva, que já provocou a morte de várias pessoas. Dados indica que, em média, foram registados, até agora, 140 casos da doença em todo o país.

Donos de cães aguardam para vacinar os seus animais no bairro de Calumbo, em Viana, Luanda, em Angola, Julho de 2023.

O Ministério angolano da Saúde está a distribuir um conjunto de fármacos para controlar e o combater o surto declarado de raiva, doença que se propaga a partir de animais, e que já se espalhou em todo o território nacional.

Franco Martins, chefe do Departamento de Controlo de Doenças da Direcção Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, refere que, atendendo à gravidade da vaga da doença, o Governo teve que reforçar o seu stock, com a compra de mais vacinas e soros.

“Em função do surto declarado houve a necessidade de se fazer um aprovisionamento e aquisição emergencial de vacina e soros que já foram, no entanto, praticamente, distribuídos por todo o país”, adiantou.

De acordo com o responsável sanitário, o Centro de Processamento de Dados do Departamento de Controlo de Doenças do Ministério da Saúde registou um aumento de mais 100 casos de mordeduras que resultaram em óbitos junto de pessoas.

“Nós temos uma média que é notificada através do Centro de Processamento de Dados. A média é de 130 a 140 casos. Cada ano há sempre um período em que registamos o aumento de notificações de casos de mordedura e também de óbitos por raiva”, lembrou o líder do Departamento de Controlo de Doenças da Direcção Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, Franco Martins.

