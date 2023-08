Angola

Angola assume hoje liderança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral

Durante um ano, Angola vai liderar a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Entre as prioridades desta organização está a resolução do conflito na República Democrática do Congo e o terrorismo em Moçambique.

A SADC reúne-se hoje em Luanda. © SADC

Texto por: Avelino Miguel

A 43ª Cimeira dos líderes da África Austral decorre hoje em Luanda sob o lema "Capital Humano e Financeiro, os Principais Factores para a Industrialização Sustentável da Região" e tem como principal ponto na agenda, as questões de defesa e segurança, nomeadamente os conflitos na República Democrática do Congo e Moçambique. Uma troika de chefes de Estado analisou ontem a situação político-militar no espaço da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e hoje vai apresentar o seu relatório à cimeira para tomada de decisões. A SADC assinala hoje 31 anos de existência e os seus líderes reunidos em Luanda traçam as metas para implementação efectiva da Agenda 2023-2030 para o alcance do desenvolvimento económico, a conquista da paz e da segurança para o crescimento da região, com vista a combater a pobreza e melhorar o padrão e a qualidade de vida dos povos. Para os líderes da SADC é prioritário apostar na formação dos recursos humanos para desenvolver os vectores económicos da região, apostando no desenvolvimento da agricultura e industrialização sustentável. Entretanto estão também reunidas em Luanda as organizações da sociedade civil da SADC numa Cimeira dos Povos. As organizações, que reclamam maior participação na discussão dos problemas dos países da região, discutem questões da juventude, da mulher, da pobreza e os direitos humanos entre outros assuntos para aprovar recomendações que os chefes de Estado e Governo devem ter em conta na implementação de políticas económicas e sociais dos governos da SADC.