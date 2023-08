Angola candidata da SADC a assumir a presidência da União Africana em 2025

Angola

O Presidente João Lourenço agradeceu aos membros da SADC a escolha de Angola como candidato a assumir a presidência da União Africana, em 2025. No final da 43.ª cimeira ordinária dos líderes políticos da organização regional, João Lourenço anunciou a prorrogação da força conjunta da SADC em Cabo Delgado, Moçambique, por mais um ano, e saudou o envio, por 12 meses, das forças de brigada da SADC para o leste da RDC.

Foi na qualidade de presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral que o chefe de Estado de Angola anunciou a prorrogação, por mais um ano, da missão da SADC em Cabo Delgado, sublinhando que a força contribuiu para o clima “mais tranquilo e estável que se vive em Moçambique”.

“Consideramos que o actual panorama em Moçambique é, consideravelmente, mais tranquilo e estável, por força, em grande medida, da entrada em acção da força conjunta em alerta da SADC, cuja missão do contingente foi prorrogada, por mais um ano, em resposta aos resultados positivos que se vêm registando”, explicou.

João Lourenço defendeu que a estabilidade em Cabo Delgado “é a chave” para se alcançar a reconstrução económica desta região de Moçambique, palco de ataques armados desde 2017.

“A estabilidade nesta zona de Moçambique será chave para que consigamos dar passo objectivos, tendentes à captação dos apoios necessários à reconstrução económica e social de Cabo Delgado e, consequentemente, do país”, notou.

O Presidente angolano avançou que a paz no leste da República Democrática do Congo continua a ser uma prioridade da comunidade austral, saudando o envio do destacamento das forças de brigada reforçada da SADC, por um período de 12 meses.

“Saudamos a deliberação sobre o envio do destacamento das forças de brigada reforçada da SADC por um período de 12 meses, cujo o objectivo final é o de ajudar este país irmão a encontrar os caminhos mais rápidos, contribuindo assim para a pacificação total da nossa região”, garantiu.

João Lourenço falou da situação política na região do Sahel, fazendo alusão ao Níger, que viveu recentemente um golpe de Estado, salientando que apoia os esforços da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental-CEDEAO.

“Encorajamos todos os esforços dos países-membros da CEDEAO com vista a mais reposição da ordem jurídico-constitucional nos países em causa”, defendeu.

O chefe de Estado angolano agradeceu, ainda, o facto dos membros da SADC terem escolhido Angola como candidato a assumir a presidência da União Africana no ano de 2025.

“Aproveito esta ocasião para agradecer, em nome do executivo e do povo angolano, a decisão dos Estados membros da nossa organização – SADC- de indicar Angola como seu candidato a assumir a presidência da União Africana no ano de 2025, ano em que comemoraremos 50 anos da nossa independência nacional", concluiu.

Angola assumiu esta quinta-feira, 17 de Agosto, a presidência rotativa, por um período de um ano, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, focada na industrialização.

