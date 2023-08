Basquetebol: Angola perdeu por 67-81 frente à Itália no Mundial

Basquetebol

O Mundial de basquetebol arrancou esta sexta-feira no Japão, nas Filipinas e na Indonésia até dia 10 de Setembro de 2023, com a presença de três países lusófonos: Brasil, Angola e Cabo Verde.

O Campeonato do Mundo de basquetebol que decorre em três países começou com uma derrota de Angola por 67-81 frente à Itália num encontro que acabou por ser o primeiro da prova.

A selecção angolana esteve na luta até ao quarto período, em que entrou apenas com quatro pontos de atraso: 57-61, no entanto foi nesse mesmo período que os italianos acabaram por acertar mais e os angolanos terem um pouco menos de sorte perante o cesto.

No primeiro período, os italianos estavam na frente com seis pontos de vantagem: 17-23. No entanto, os angolanos venceram o segundo período por 23-20 e aproximaram-se dos italianos no resultado ao intervalo: 40-43.

O terceiro período também foi decidido por detalhes com a Itália na frente por 17-18 e igualmente na frente no resultado global: 57-61.

Tudo ficou definido no último período em que os italianos dominaram os angolanos por 10-20, fixando o resultado final em 67-81.

O melhor marcador do lado angolano foi Childe Dundão com 19 pontos, à frente de Bruno Fernando com 13. Childe Dundão foi igualmente o que marcou mais pontos no encontro em igualdade com o italiano Simone Fontecchio.

De notar ainda que cinco jogadores angolanos foram os melhores ressaltadores da equipa visto que cada um recuperou cinco vezes a bola: Silvio De Sousa, Bruno Fernando, Eduardo Francisco, Kevin Kokila e Leonel Paulo.

Angola integra o Grupo A com Itália, República Dominicana e Filipinas, país organizador. Este último sendo o próximo adversário dos angolanos a 27 de Agosto.

No outro encontro no Grupo A, a República Dominicana derrotou as Filipinas por 87-81.

António Monteiro (direita), atleta angolano, e Ivan Almeida (esquerda), basquetebolista cabo-verdiano, lutam pela bola. © Cortesia FIBA

Brasil e Cabo Verde entram em acção no sábado

Duas outras selecções lusófonas estão presentes no Mundial: Brasil e Cabo Verde.

A Selecção brasileira de basquetebol nunca falhou um apuramento e vai participar pela 19ª vez no Mundial em 19 edições.

O Brasil, na primeira jornada, vai medir forças com o Irão, este sábado, em território indonésio, numa partida a contar para o Grupo G, onde também se encontram a Espanha e a Costa do Marfim.

Quanto à Selecção cabo-verdiana, ela vai disputar o Campeonato do Mundo de basquetebol pela primeira vez na história.

A estreia está marcada para este sábado, 26 de Agosto, no Japão, frente à Geórgia num encontro a contar para o Grupo F, um agrupamento que integra também a Eslovénia e a Venezuela.

Estados Unidos e Espanha, favoritos?

Este Mundial é o segundo com 32 equipas, no entanto os favoritos são sensivelmente os mesmos: Estados Unidos, Eslovénia, França, Espanha, Sérvia, entre outros que podem criar alguma surpresa.

Recorde-se que em 2019, na China, os espanhóis se sagraram pela segunda vez campeões do mundo, derrotando na final a Argentina, país que não alcançou o apuramento para o Mundial.

Em 2023, a selecção espanhola está no Grupo G com Brasil, Costa do Marfim e Irão.

A Espanha é um dos favoritos, tal como os Estados Unidos. Os norte-americanos, juntamente com a ex-Jugoslávia, são os que tem mais títulos conquistados: cinco. Em 2019 os Estados Unidos foram eliminados pela França, medalha de bronze, e terminaram finalmente no sétimo lugar.

Os Estados Unidos integram o Grupo C com Nova Zelândia, Jordânia e Grécia, esta última nação sem a sua estrela NBA, Giannis Antetokounmpo.

O Mundial de basquetebol decorre no Japão, nas Filipinas e na Indonésia de 25 de Agosto a 10 de Setembro de 2023.

Mundial de Basquetebol. © Cortesia FIBA

