Lula da Silva em visita oficial a Angola

Luanda – Deslocação do Presidente do Brasil a Angola. Uma visita de dois dias de Lula da Silva que se faz acompanhar por uma larga comitiva e contempla um fórum económico e encontros com o homólogo angolano João Lourenço e com a comunidade brasileira.

A visita de Lula da Silva começou com a deposição de uma coroa de flores no sarcófago do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Daí, seguiu para o Palácio Presidencial onde se encontrou com João Lourenço.

Os dois chefes de Estado assinaram vários acordos nos domínios da agricultura, saúde, educação, empresariado, processamento de dados na administração pública e transportes.

Lula da Silva deve ainda esta tarde participar no Fórum Económico entre Angola e Brasil que decorre com a participação de 500 empresários. O encerramento contará com a presença dos dois presidentes.

Amanhã, sábado, José Inácio Lula da Silva vai inaugurar um novo espaço no Instituto Guimarães Rosa (Centro de Cultura Angola-Brasil) e encontrar-se com a comunidade brasileira residente em Angola, que ronda as 27 mil pessoas.

Esta manhã, o Presidente brasileiro foi condecorado com a medalha António Agostinho Neto e mostrou-se orgulhoso por ter recebido a mais alta medalha do país.

Por seu lado, o Presidente de Angola sublinhou a capacidade de Lula da Silva em entender o anseio de liberdade dos africanos.

A comitiva de Lula da Silva integra seis ministros e 170 empresários brasileiros. Para o presidente da Câmara de Comércio Angola-Brasil, o país africano já foi mais atractivo para os empresários brasileiros.

Raimundo Lima defende que o executivo de João Lourenço deveria adoptar medidas para tornar o país mais atractivo para o investimento estrangeiro.

