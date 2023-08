Angola e Brasil assinam sete acordos de cooperação

Angola

Angola e o Brasil assinaram esta sexta-feira, 25 de Agosto, sete novos acordos para reforço da cooperação bilateral em áreas como Agricultura, Saúde, Ensino e Turismo. A cerimónia teve lugar no Palácio Presidencial no quadro da visita de Estado do Presidente brasileiro a Angola.

Lula da Silva abriu um novo ciclo de cooperação com Luanda, já que vê no país lusófono como um vizinho para o Brasil. O Presidente brasileiro admitiu que a sua presença a Angola relança a cooperação, marcando o reencontro com o continente africano.

Ao discursar no parlamento angolano, por ocasião da sua visita que termina este domingo, 27 de Agosto, Lula da Silva entende que o reforço da cooperação parlamentar entre Luanda e Brasília vai ajudar a estreitar ainda mais as relações bilaterais.

“Esta visita Angola marca o reencontro do Brasil com a África e lança uma cooperação bilateral. A cooperação entre nossos parlamentos ajudará a estreitar ainda mais as relações bilaterais. Não há como o povo brasileiro não se sentir em casa nesta terra. O Brasil vê no continente africano como um todo e, em Angola, em particular, um vizinho próximo”, afirmou Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da Federação Brasileira.

A líder do parlamento angolano, Carolina Sequeira, destacou os laços de amizade entre parlamentos, apontando a língua e os valores culturais, como ferramentas que unem os dois povos.

“Como nações irmãs, partilhamos mais do que uma língua, partilhamos valores, aspirações e um destino comum. A história conjunta de lutas e conquistas, os laços culturais profundos e a visão compartilhada de um mundo mais justo e mais equitativo. Que a chama da amizade cooperação brilhe cada vez mais intensamente, iluminando caminho para um futuro compartilhado, próspero e cheio de realizações”, afirmou Carolina Sequeira.

A cooperação entre Angola e o Brasil começou a desenhar-se a 11 de Junho de 1980, com a assinatura do Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola, proclamada a 11 de Novembro de 1975, pelo primeiro residente António Agostinho Neto.

