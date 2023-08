Basquetebol: Angola venceu primeiro jogo no Mundial

Basquetebol

O Mundial de basquetebol prosseguiu neste domingo 27 de Agosto no Japão, nas Filipinas e na Indonésia com o início da segunda jornada. Angola venceu, enquanto a França foi eliminada.

Publicidade Continuar a ler

O Campeonato do Mundo de basquetebol, que decorre em três países, prosseguiu com um triunfo para a Selecção angolana por 80-70 frente às Filipinas, país anfitrião.

A selecção angolana até começou mal visto que esteve a perder no fim do primeiro período por 12-19, no entanto os angolanos venceram os três outros períodos e acabaram por derrotar as Filipinas.

No segundo período, Angola venceu por 24-14, terminando assim a vencer no intervalo por 36-33.

Nos dois últimos períodos, os angolanos venceram por 20-19 e por 24-18.

No fim do encontro, a selecção angolana arrecadou um triunfo importante por 80-70.

O melhor marcador do lado angolano foi Gerson Lukeny com 17 pontos, à frente de Gerson Domingos com 15. O melhor marcador do encontro foi o filipino Jordan Clarkson com 21 pontos.

De notar ainda que dois jogadores angolanos foram os melhores ressaltadores da equipa visto que cada um recuperou sete vezes a bola: Bruno Fernando e Jilson Bango.

Angola integra o Grupo A com Itália, República Dominicana e Filipinas, país organizador. O próximo adversário dos angolanos será a República Dominicana a 29 de Agosto.

No outro encontro no Grupo A, a República Dominicana derrotou a Itália por 87-82.

Festejos dos atletas angolanos. © Cortesia FIBA

Cabo Verde perdeu na estreia

A Selecção cabo-verdiana participa pela primeira vez na sua história no Campeonato do Mundo de basquetebol.

A estreia estava marcada para este sábado, 26 de Agosto, no Japão, frente à Geórgia num encontro a contar para o Grupo F.

Os cabo-verdianos estiveram sempre atrás no resultado, tendo perdido os três primeiros períodos: 11-20, 11-28 e 15-22. Isto significa que à entrada para o quarto e último período, Cabo Verde perdia por 37-70.

A selecção cabo-verdiana reagiu no último período que venceu por 23-15, no entanto o resultado final dos quatro períodos acabou por ser 60-85 a favor da Geórgia.

O melhor marcador do encontro do lado dos cabo-verdianos foi Kenneti Mendes com 11 pontos, à frente de Keven Gomes com dez e de Will Tavares com nove.

Quanto aos ressaltos, o melhor foi Edy Tavares, jogador do Real Madrid, com 12 realizados.

Na segunda jornada da fase de grupos, Cabo Verde vai medir forças com a Venezuela.

De notar que no outro encontro do grupo, a Eslovénia venceu por 100-85 os venezuelanos na Okinawa Arena, em território japonês.

A Selecção Cabo-Verdiana de Basquetebol. © Cortesia FIBA

França eliminada

A primeira surpresa do Mundial ocorreu neste domingo 27 de Agosto com a França que foi eliminada.

Os franceses perderam na primeira jornada por 65-95 frente ao Canadá, e neste domingo, frente à Letónia, a selecção francesa foi derrotada por 86-88.

Uma segunda derrota que ditou o afastamento visto que Canadá e Letónia venceram os dois primeiros jogos.

A França, medalha de bronze em 2019, vai agora defrontar o Líbano a 29 de Agosto sem nenhum objectivo.

De notar que na segunda jornada, o Canadá derrotou o Líbano por 128-73.

O Mundial de basquetebol arrancou na sexta-feira 25 de Agosto no Japão, nas Filipinas e na Indonésia até dia 10 de Setembro, com a presença de cinco países africanos: Costa do Marfim, Sudão do Sul, Egipto, Angola e Cabo Verde.

Mundial de Basquetebol. © Cortesia FIBA

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro