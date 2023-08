Basquetebol: Angola fora do Mundial

Basquetebol

O Mundial de basquetebol prosseguiu nesta terça-feira no Japão, nas Filipinas e na Indonésia com o início da terceira e derradeira jornada. Angola perdeu frente à República Dominicana e está fora da prova.

Publicidade Continuar a ler

O Campeonato do Mundo de basquetebol, que decorre em três países, prosseguiu com uma derrota para a Selecção angolana por 67-75 frente à República Dominicana num jogo a contar para o Grupo A.

A selecção angolana entrou mal no encontro, perdendo o primeiro período por 11-20. A equipa lusófona soube reagir e venceu o segundo período por 21-17, indo para o intervalo a perder, no entanto, por 32-37.

Os atletas angolanos entraram melhor no terceiro período que arrecadaram com um resultado de 18-12, isto significava que entraram no último período a vencer por 50-49.

Essa vantagem não resistiu no quarto período. Os dominicanos venceram esse derradeiro período de jogo por 17-26, terminando com um triunfo final por 67-75.

O melhor marcador do lado angolano foi Sílvio de Sousa com 19 pontos, à frente de Bruno Fernando com 13. De referir que Sílvio de Sousa foi também o melhor marcador do encontro.

De notar ainda que o melhor ressaltador da equipa angolana foi também Sílvio de Sousa que recuperou nove vezes a bola.

Angola está fora do Mundial de basquetebol e vai agora lutar pelos lugares de 17° a 32°.

A Selecção Angolana de Basquetebol. © Cortesia FIBA

Joaquim Clemente acompanha este Mundial em Manila para a Rádio Cinco, de Angola, e fez-nos um rescaldo da participação dos angolanos na prova.

01:00 Joaquim Clemente, da Rádio 5, a partir de Manila e o desempenho angolano no Mundial de basquetebol

Cabo Verde venceu pela primeira vez no Mundial

A Selecção cabo-verdiana perdeu na primeira jornada por 60-85 frente à Geórgia, antes de arrecadar um triunfo por 81-75 perante os venezuelanos.

Os cabo-verdianos entraram melhor visto que venceram o primeiro período por 24-23, no entanto a equipa acabou por sofrer no segundo período que perdeu por 9-23, isto significa que no intervalo os venezuelanos estavam na frente: 33-46.

A reviravolta foi realizada nos dois últimos períodos em que os ‘Tubarões’ venceram por 26-20 e por 22-9, fixando o resultado final em 81-75.

O melhor marcador do encontro do lado dos cabo-verdianos foi Betinho Gomes com 22 pontos, à frente de Will Tavares com 20 e de Ivan Almeida com 18.

Quanto aos ressaltos, o melhor foi Edy Tavares, jogador do Real Madrid, com 14 realizados.

Após este triunfo histórico, em conferência de imprensa, Emanuel Trovoada, seleccionador de Cabo Verde, estava feliz e admitiu que agora é o momento de festejar antes de pensar no terceiro e derradeiro jogo frente à Eslovénia.

01:37 Emanuel Trovoada, seleccionador de Cabo Verde 28-08-2023

Cabo Verde ocupa o terceiro lugar na tabela classificativa com três pontos, os mesmos do que a Geórgia, e a um da Eslovénia.

Isto significa que os cabo-verdianos terão de vencer na terceira e última jornada a Eslovénia, a 30 de Agosto, para alcançar o apuramento para a segunda fase da prova.

De notar que no outro encontro do Grupo F, os eslovenos derrotaram os georgianos por 88-67.

Festejos dos atletas cabo-verdianos. © Cortesia FIBA

Brasil perdeu frente à Espanha

A Selecção brasileira de basquetebol, que nunca falhou um apuramento para a prova, perdeu na segunda jornada por 78-96 frente à Espanha, actual detentora do título de Campeão do Mundo, numa partida a contar para o Grupo G.

O Brasil, na primeira jornada, derrotou o Irão por 100-59, mas desta vez não conseguiu resistir aos espanhóis.

O melhor marcador do lado dos brasileiros foi Bruno Caboclo com 15 pontos.

De notar que no outro encontro do grupo, a Costa do Marfim venceu por 71-69 o Irão.

A Espanha lidera o agrupamento com 4 pontos, à frente dos brasileiros e dos marfinenses, ambos com três, e dos iranianos com dois.

Na derradeira jornada, a 30 de Agosto, o Brasil terá de vencer a Costa do Marfim para seguir em frente na prova.

Mundial de Basquetebol. © Cortesia FIBA

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro