Angola: Governo anuncia privatização de órgãos de comunicação social

Em Angola a TV Zimbo, Rádio Mais, jornal O País e os semanários Mercado e Vanguarda, empresas de comunicação social que passaram para esfera pública, vão à venda, na bolsa, no quadro do processo de recuperação de activos. As informações são de Ottoniel dos Santos, coordenador adjunto da Comissão Multissectorial do Programa de Privatizações (PROPRIV).

Comunicação social em Angola. Imagem de Arquivo. © AFP - JOHN WESSELS

Por: Francisco Paulo

O Governo angolano quer acelerar, ainda este ano, o processo de venda das empresas de Telecomunicação, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. Ottoniel dos Santos, coordenador adjunto do Programa de Privatizações, explica que, neste momento, a comissão de avaliação tem 30 dias para estabelecer os preços dos activos a serem vendidos. O governante garante que, entre outros activos, constam a Media Nova, editora da TV Zimbo, Rádio Mais e do jornal O País, e a Media Rumo, dona dos semanários Mercado e o Vanguarda. "Relativamente àquilo que são as empresas do sector das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, tivemos de abordar as empresas que são Angola Telecom, Multitel, Tv Cabo, TV Zimbo, Media Nova e também falámos de outras empresas que são do sector. Com destaque falámos também daquilo que seriam os procedimentos mais adequados para privatizar estas empresas e aqui destacámos uma delas. No entanto, o mecanismo que a oferta pública inicial que é privatização das empresas, através do mecanismo em bolsa e vamos trabalhar no sentido de acelerarmos o processo de privatização dessas empresas nos próximos 30 dias", anunciou Ottoniel dos Santos. No rol de privatizações, o também secretário de Estado para Finanças e Tesouro destacou quatro unidades industriais em Cabinda, um grupo de lojas Poupa Lá, situado em Luanda, Benguela, Zaire, Cabinda e Lunda Sul, cujo processo de privatizações vão ser feitos através de concurso público na modalidade de alienação de activos. Ouça a Reportagem do nosso correspondente, Francisco Paulo.