Basquetebol: Angola perdeu frente ao Sudão do Sul

Basquetebol

A selecção angolana perdeu frente ao Sudão do Sul por 78-101 nas Filipinas num jogo a contar para o Grupo M do Campeonato do Mundo de basquetebol.

Publicidade Continuar a ler

Angola e Cabo Verde estão na luta pelos lugares de 17° a 32° no Mundial de basquetebol que decorre no Japão, nas Filipinas e na Indonésia.

Angola perdeu frente ao Sudão do Sul

Os angolanos entraram mal no encontro perdendo o primeiro período por 16-30 no pavilhão Manila Araneta Coliseum nas Filipinas.

No segundo período, a selecção angolana conseguiu reagir e pelo menos obter um empate nesse período, 23-23. O que significava que no intervalo, Angola perdia por 39-53.

Nos dois últimos períodos, os sul sudaneses voltaram a vencer por 18-20 e 21-28, fixando o resultado final em 78-101.

O melhor marcador do lado angolano foi Childe Dundão com 21 pontos, à frente de Sílvio de Sousa com 12.

De notar ainda que o melhor ressaltador da equipa angolana foi Jilson Bango que recuperou treze vezes a bola.

Em conferência de imprensa, Leonel Paulo, que anunciou a sua retirada da selecção angolana, admitiu que os sul sudaneses foram mais fortes.

00:49 Leonel Paulo, internacional angolano 02-09-2023

No agrupamento, os sul sudaneses terminaram no primeiro lugar com 8 pontos, à frente dos filipinos, dos angolanos e dos chineses com seis. Na diferença de pontos entre as três nações a seis pontos, as Filipinas ficaram no segundo lugar (+11), Angola na terceira posição (+3), e a China no quarto e derradeiro posto (-14).

De notar que no outro jogo do grupo, as Filipinas venceram a China por 96-75.

Com três vitórias, o Sudão do Sul é a melhor equipa africana do torneio e por consequência apurou-se para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Quanto a Angola, a selecção angolana terá de passar pelos torneios de qualificação para tentar alcançar um lugar nos Jogos Olímpicos que vão decorrer na capital francesa, Paris.

Mundial de Basquetebol. © Cortesia FIBA

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro