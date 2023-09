Mais de oito milhões de alunos regressam nesta segunda-feira às aulas em Angola

Angola

Em Angola, as aulas arrancam nesta segunda-feira 4 de Setembro nos vários sistemas de ensino. São mais de oito milhões de alunos que iniciam este novo ano lectivo 2023/2024, exceptuando o ensino universitário que começa mais tarde. O Ministério da Educação apela à presença massiva de professores e alunos no primeiro dia de aulas, depois de um período de férias académicas.

Mais de um milhão de crianças ingressam pela primeira vez no sistema de ensino geral. No total, estarão em funcionamento 13 mil escolas, com registo de mais 353 novos estabelecimentos de ensino em relação ao ano transacto. (foto de arquivo)

Entretanto, em relação aos cerca de oito milhões 933 mil e 125 alunos para este ano lectivo, a ministra da Educação, Luísa Grilo, espera que os professores e encarregados de educação sejam os principais mobilizadores, para que os estudantes afluam às escolas no primeiro dia de aulas.

“O ano está aberto. Toda a gente [está] de mãos dadas. Os professores vão ser os primeiros a mobilizar os seus alunos, os encarregados de educação devem-se juntar a esta causa para que todos apareçam à escola e comecem a trabalhar”, apelou a titular da pasta, Luísa Grilo.

Em relação a materiais escolares, a governante reafirmou que os livros estão ser distribuídos gratuitamente e garante o alargamento do programa da merenda escolar a todos os estabelecimentos de ensino não universitário do país.

“As matérias gratuitas são da 6ª classe, isto já estão com as direcções provinciais. É um stock do ano passado e começam a ser distribuídos ou já foram distribuídos. A merenda escolar vai continuar a se alargar para que mais alunos beneficiem [da mesma],” avançou a ministra angolana da Educação.

O Governo angolano prevê ainda este ano, a realização de um concurso público para a admissão de 11 mil 787 novos professores em todo território nacional.

