Jair Bolsonaro pede a João Lourenço protecção para membros da IURD

Presidente do Brasil Jair Bolsonaro escreveu ao seu homólogo de Angola João Lourenço sobre o conflito que opoe pastores brasileiros e angolanos da IURD.

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro enviou uma carta ao seu homólogo angolano João Lourenço, pedindo protecção para os membros da Igreja Universal do Reino de Deus - IURD - no pais, uma instituição liderada pelo pastor brasileiro Edir Macedo, muito próximo de Jair Bolsonaro.

O filho do presidente brasileiro e deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as suas redes sociais para divulgar a carta enviada pelo pai ao Presidente João Lourenço.

A carta foi escrita no sábado (11/07) após operações da Policia Nacional de Angola em templos religiosos contra pastores da Igreja Universal do Reino de Deus - IURD, fundada no Brasil.

Pastores angolanos dissidentes e em cisão no seio da IURD-Angola, acusam os seus homólogos brasileiros de violência e práticas criminosas, como a obrigatoriedade da prática de vasectomia.

Na carta, Jair Bolsonaro menciona recentes invasões, agressões e expulsões de pastores da igreja em Angola.

O chefe de Estado do Brasil pede que estes actos não se voltem a produzir.

Segundo Jair Bolsonaro, os autores de actos de violência são ex-membros da IURD, embora estes, de nacionalidade angolana e contestando a liderança brasileira do movimento em Angola, ainda reivindiquem fazer parte instituição.

O presidente brasileiro também pede a restituição de propriedades e moradias, enquanto prosseguem as investigações da justiça.

O apoio do pastror Edir Macedo, o influente fundador e líder da IURD no Brasil foi considerado determinante para a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro.

Dois filhos do Presidente Jair Bolsonaro afiliaram-se em março no Partido Republicano Brasileiro, principal braço político da IURD.

