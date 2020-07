Brasil

Pessoal da saúde do Brasil leva presidente ao Tribunal penal internacional

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou ter sido testado negativo em relação à Covid-19, a 25 de Julho de 2020. REUTERS/Adriano Machado

Texto por: RFI 2 min

Profissionais da saúde brasileiros apresentam queixa no Tribunal penal internacional contra o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade na sua gestão da pandemia de Covid-19.Mais de 86 000 pessoas morreram no gigante sul-americano, segundo país mais infectado do mundo, a seguir aos Estados Unidos.