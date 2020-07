Brasil: enfermeiros do Rio em greve exigem pagamento de salários

Enfermeira no sector Covid-19 do Hospital universitário Pedro Ernesto (HUPE) no Rio de Janiero, a 15 de Julho de 2020.

No Brasil os enfermeiros e auxiliares de enfermagem do sector público começam uma segunda semana de greve. Embora tenham estado na dianteira para fazer face ao novo coronavírus estes profissionais da saúde estão sem ordenado há vários meses. E isto por serem uma vítima colateral da captura do antigo secretário da saúde, preso devido a uma investigação em torno de desvios de dinheiro destinado à compra de ventiladores.

Sem salário o pessoal da saúde tem de improvisar perante uma situação insustentável.

Uma enfermeira que pediu o anonimato, sem recursos para pagar o transporte, tem de dormir num dormitório dos bombeiros, perto do hospital onde trabalha.

Por ora as autoridades de saúde do Estado do Rio de Janeiro remetem as culpas para as empresas de sub-contratação.

Entretanto os profissionais não têm capacidade económica para pagar as respectivas facturas. Com a pandemia a fustigar severamente o país e o Estado do Rio as condições de trabalho são esgotantes, eis o testemunho de uma outra enfermeira que, ela também, prefere não avançar a sua identidade.

Tratam-se de testemunhos recolhidos pela correspondente Sarah Cozzolino, no Rio de Janeiro.

Por ora a classe procura revezar-se para que 50% do efectivo continue a trabalhar, mas condiciona o levantamento da greve ao pagamento de todos os trabalhadores. Os profissionais de saúde lembram que no Brasil mais de 500 dentre eles já morreram infectados pela Covid-19.

Enfermeiros do Rio de Janeiro em greve pelo pagamento de salários

