Brasileiros voltam à rua para protestar contra políticas de Jair Bolsonaro

No Brasil, decorrem hoje manifestações em várias cidades contra o presidente Jair Bolsonaro, a sua gestão da pandemia e em defesa da democracia. Estes protestos foram convocados por 26 partidos politicos e centrais sindicais.

Apesar das férias escolares, os manifestantes responderam ao apelo dos partidos de esquerda. As reivindicações são muitas. Pedem mais vacinas contra a Covid-19. Aqui no Rio de Janeiro e em quatro outras capitais, a aplicação da primeira dose foi suspensa ontem, por falta de vacinas.

Xico Alencar, vereador do Partido Socialismo e Liberdade no Rio de Janeiro, tem certeza que o movimento vai continuar.

"Além do ‘Fora Bolsonaro’ nós temos que consolidar a democracia, mas como acredito que vai haver manifestações mês a mês, elas vao crescer, isso reforça o desgaste politico do governo, porque há defecções nesse campo liberal de direita, dissidências, porque eles buscam, já com vista às eleições, uma chamada terceira via", explica o politico e historiador.

A terceira via significa um outro candidato para além de Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula da Silva. Mas a um ano e meio das eleições, nenhum nome consegue a adesão necessária para disputar a segunda volta.

Os protestos aconteceram em pelo menos 18 estados brasileiros, com muitos brasileiros fora do país a manifestarem-se nas principais capitais do Mundo.

