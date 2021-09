Eleitores brasileiros de direita e do centro manifestam-se contra Jair Bolsonaro

Eleitores de direita e do centro manifestaram-se hoje contra o Presidente Jair Bolsonaro, no Brasil.

Cinco dias depois dos fortes ataques de Jair Bolsonaro contra os juízes do Supremo Tribunal Federal durante diferentes momentos no Dia da Independência, manifestações de movimentos de direita aconteceram neste domingo contra o Presidente. Alguns partidos do centro e da esquerda também se juntaram aos cortejos.

Publicidade Continuar a ler

Esta mobilização estava marcada há meses, pelo Movimento Brasil Livre, um grupo conservador que nasceu nas ações a favor da destituição de Dilma Rousseff. Apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro, mas hoje querem que ele seja afastado do poder.

Giza, militante do grupo que desfilou no Rio de Janeiro, explica os motivos: "O combate à corrupção é quase inexistente no governo Bolsonaro e principalmente no meu ponto de vista, na questão do combate a pandemia, ele foi muito irresponsável, no atraso na compra de vacinas, também os supostos casos de corrupção. Entao a gente esta aqui por isso. Nossa pauta hoje é única: fora Bolsonaro"

Arthur, estudante, é membro da juventude socialista do Partido Democrático Trabalhista. Participou em todas as manifestações anteriores promovidas pela esquerda. Foram os ataques de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal no dia da Independência, que o motivaram juntar-se hoje.

"Se não conseguimos parar Bolsonaro, não sabemos se no ano que vem teremos democracia em que possamos divergir, possa ter a capacidade de discutir entre os dois, e poder conversar e poder propor ideias para um pais melhor", referiu o jovem.

O objectivo das manifestações de hoje é também promover uma terceira via, para além de Jair Bolsonaro ou o Partido dos Trabalhadores, na perspectiva das próximas eleições presidenciais. Mas por enquanto, não há nenhum candidato que consiga reunir o centro politico.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro