Morreu Marília Mendonça, uma das maiores estrelas do sertanejo brasileiro

A cantora brasileira Marília Mendonça morreu na tarde de sexta-feira num desastre de avião no estado de Minas Gerais. Umas das maiores estrelas do Brasil, Marília Mendonça tinha 26 anos e dominava as tabelas de streaming tendo renovado o género do sertanejo.

O avião privado que transportava a cantora e a sua equipa despenhou-se na Serra da Piedade, em Caratinga. Entre as outras vítimas mortais está o seu produtor, o seu tio, o seu assistente, assim como piloto e co-piloto da aeronave.

Apesar de ter sido inicialmente divulgado que a cantora teria sobrevivido, poucas horas depois, os assessores de Marília Mendonça confirmaram a sua morte aos meios de comunicação e nas redes sociais.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília teria uma apresentação esta noite", informou a assessoria da cantora.

Marília Mendonça vendeu a sua primeira composição para uma dupla sertaneja aos 16 anos e em 2014 lançou a sua carreira como intérprete, tendo alcançado sucessos com diferentes temas da sua autoria. Através do seu à vontade e temas abordados nas suas canções, Marília Mendonça renovou o gérnero do sertanejo e mostrou que as mulheres também podiam dominar esta área musical no Brasil.

Em 2019 e 2020, Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida do Brasil, segundo o serviço de streaming Spotify.

