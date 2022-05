Lula oficializa a sua candidatura para "reconstruir o Brasil"

Política

O ex-Presidente, Lula da Silva, anunciou no sábado a sua recandidatura ao Palácio do Planalto, sendo favorito face a Jair Bolsonaro.

Com música, lembrando um hino religioso e uma enorme bandeira do Brasil ao fundo, Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a sua candidatura à presidência da República. E a cinco meses do escrutínio, num contexto de crise económica, ele é o favorito.

"Travamos contra a fome a maior das batalhas e vencemos. Hoje, sei que é preciso cumprir novamente essa missão. Tudo o que fizemos e o povo brasileiro conquistou, está sendo destruído pelo actual governo" declarou Lula, perante cerca de 4.000 apoiantes em São Paulo.

O ex-Presidente, que deixou o poder como o chefe de Estado mais popular da história do país, há quatro anos foi impedido de se candidatar. Preso durante mais de ano e meio por corrupção, foi finalmente libertado após o Supremo Tribunal Federal considerar que foi julgado por um juiz parcial.

O candidato a vice-presidente, o liberal Geraldo Alckmin, escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para atrair o eleitorado do centro, participou por videoconferência após testar positivo para a Covid-19.

Lula tem vantagem de 13 pontos sobre Jair Bolsonaro nas últimas sondagens, mas a popularidade do chefe de Estado não pode ser subestimada. Ele tem uma sólida base de apoio, incluindo nas grandes capitais do Sudeste do país.

