Brasil: suspeito confessa morte de Dom Philips e Bruno Pereira

Vista aérea de parcelas desflorestadas da Amazónia. AFP FOTO / Raphael Alves

Texto por: RFI 2 min

A Polícia Federal Brasileira anunciou esta quarta-feira que Amarildo Oliveira, suspeito no caso do envolvimento da morte do jornalista britânico, Dom Philips e do activista brasileiro, Bruno Pereira, confessou a autoria do crime.