Brasil : África lusófona saúda eleição de Lula da Silva

Foram muitas as reacções mundo fora à vitória de Lula da Silva nas eleições brasileiras. Também foi o caso na lusofonia em África.

Na sua página Facebook o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, saudou, citamos "o irmão Lula" pela vitória, saudando a coragem do povo brasileiro "rumo a um país mais forte e justo".

Também na mesma rede social o presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, deu os parabéns a Lula formulou votos para que a Guiné-Bissau e o Brasil reforcem ainda mais as "excelentes" relações de cooperação.

Por seu lado o chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, fala numa "boa notícia" para o Brasil, para a Comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, e para o mundo.

"É o regresso do Brasil ao mundo que será, com certeza, benéfico para o multilateralismo. Não só na América latina, mas também o reforço da CPLP e das Nações Unidas. E será, com certeza, um enorme contributo para a paz e para o desenvolvimento inclusivo, para o reforço da democracia e das liberdades, tanto no Brasil, na América latina e no mundo."

A lusofonia em África atenta ao novo capítulo político do maior país de língua portuguesa que agora se abre, após a vitória de Lula da Silva nas eleições do Brasil.

